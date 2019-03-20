هبة بريس ـ و م ع

تم اليوم الأربعاء بالرباط توشيح ثلاث شخصيات مغربية بوسام جوقة الشرف بدرجة فارس للجمهورية الفرنسية.

ويتعلق الأمر بالسيد عمر أيت صلاح، مدير البروتوكول لدى رئيس الحكومة، والسيد شكيب جسوس الطبيب المتخصص في الطب الإشعاعي وعالم السوسيولوجيا والآثار، والسيد الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

وتم توشيح هذه الشخصيات من قبل سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، السيد جان فرانسوا جيرو، باسم رئيس الجمهورية الفرنسية، خلال حفل تميز بحضور عدد من شخصيات عالم السياسة والأعمال والدبلوماسية والفن.

وأبرز السيد جيرو في كلمة بالمناسبة، الخصال الإنسانية والمسار المتميز وقيم والتزام الشخصيات الموشحة، مشيرا إلى الصداقة التي تجمع بين المغرب وفرنسا والعلاقات المتميزة بين البلدين.

وسجل في هذا الصدد الإسهام المهم للسيد أيت صلاح في تنظيم لقاءات رفيعة المستوى بين فرنسا والمغرب، شكلت فضاءات رئيسية للتعبير عن غنى وتنوع الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين”، مؤكدا الالتزام الأكيد للسيد جسوس لفائدة حقوق الأطفال، وانشغاله بتقدم المجتمع نحو مزيد من التماسك.

وأشاد الدبلوماسي أيضا بعمل والتزام السيد المرابط وانخراطه لفائدة الأمن النووي، سواء داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو كمدير عام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

من جانبهم، أعرب الموشحون عن اعتزازهم بهذا التتويج، الذي يأتي عرفانا بإنجازات شخصية ومهنية، ويعكس التاريخ المشترك للمغرب وفرنسا والروابط القوية بين البلدين.

وتعتبر جوقة الشرف، التي أحدثت سنة 1802، أعلى تتويج وطني فرنسي، وتضم حوالي 92 ألف عضو، تم تتويجهم تقديرا لجهودهم البارزة في خدمة القضايا التي تدافع عنها فرنسا.

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