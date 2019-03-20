التعجيل بتفعيل مسطرة “ترك الوظيفة” يهدد أساتذة التعاقد المضربين بجهة طنجة تطوان الحسيمة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أصدرت أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بلاغا يطلب من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية بالجهة، بالتسريع في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتغيبين عن عملهم.

وبعث المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بجهة طنجة أصيلة، برسالة إلى مدراء المؤسسات التعليمية بغرض تفعيل مبدأ ترك العمل في حق الأساتذة المضربين عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي .

وطالب المدير الإقليمي في الرسالة التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبين، وموافاته بلائحة إسمية للمعنيين بالأمر مرفقة بالإجراءات القانونية المتخذة في حقهم وذلك قبل 20 مارس.

وحتى يتسنى للمديرية تدبير الخصاص في هيأة التدريس، طالب المدير الإقليمي بطنجة موافاته بحاجيات المؤسسة التعليمية التي يشرفون عليها من هيأة التدريس حسب السلك والتخصص مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 11 1