توقيف أمريكي هدد بذبح إمام مسجد

هبة بريس - وكالات

أوقفت الشرطة الأمريكية مواطنًا هدد إمام مسجد بالذبح، بعد دخوله مسجدًا في ولاية أريزونا، جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن الشرطة أنها أوقفت رجلًا دخل مسجدًا وتجول في غرفه دون سابق استئذان، وأنه لدى سؤال إمام المسجد عن تصرفه، أشار بيده على رقبته بعلامة الذبح.

وأوضحت الشبكة أن الحادثة وقعت السبت الماضي، بعد يوم من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وقالت إن المتهم يدعى نويل توماس بيكت، تم توقيفه بتهم الترهيب والتهديد، والسلوك غير المنضبط، والتعدي على حقوق الغير.

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