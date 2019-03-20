مصر.. “بطارية” تثير الذعر بمترو الأنفاق

هبة بريس - وكالات

تسبب انفجار بطارية تليفون محمول بحوزة أحد ركاب مترو الأنفاق في مصر، الأربعاء، بحدوث حالة من الذعر بين الركاب وتأثرت حركة القطارات لمدة 10 دقائق إلى أن عادت إلى طبيعتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة مترو أنفاق مصر، أحمد عبدالهادي، إنه أثناء قيام قطار رقم 142من محطة الدمرداش شرقي القاهرة في اتجاه حلوان بالخط الأول فوجئ قائد القطار بضرب بلف “زر” الطوارئ من قبل بعض الركاب، بسبب وجود إشاعة بحدوث شرر كهربائي ووجود بعض الأدخنة داخل إحدى عربات القطار.

وأدى ذلك إلى حدوث حالة من الزعر بين الركاب ونزول بعض الركاب بين المحطتين بسكة الطوارئ، فيما انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة إلى موقع الحادثة.

وتم تسيير القطار إلى المحطة التالية بعد تأمين السكة والتأكد من خلوها من الركاب، وتبين أن السبب في الأزمة انفجار بطارية التليفون المحمول الخاص بأحد الركاب وأكد أن حركة القطارات عادت للعمل بانتظام في الاتجاهين.

وبعد أيام من كارثة قطار محطة مصر وسط القاهرة، تعهد وزير النقل المصري الجديد، كامل الوزير، باستكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية، وبتنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري في الهيئة.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى والجرحى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات، والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0