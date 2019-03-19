بشراكة و دعم وزارة الجالية .. القنصلية المغربية ببيلباو الإسبانية تحتفي بالمرأة المغربية

هبة بريس

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة نظمت القنصلية المغربية ببيلباو الإسبانية يوم السبت 16 مارس 2016 بشراكة ودعم من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، ندوة تحت عنوان ” دور ومكانة المرأة المغربية في مدن الشمال الإسباني” لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة ببيلباو.

و قد عرف هذا اللقاء الذي ترأسه السيدة القنصلية العامة السيدة فتيحة كموري ، بحضور و مشاركت العديد من الشخصيات الإسبانية أبرزها نائب رئيس حكومة لإقليم الباسك و أمييا ميرشان قاضية لدى محاكم الباسك، و بيكونة اباد رويس ممثلة النيابة العامة لإقليم كنتابريا و ألما هريرا بناديس المسؤولة عن مقاربة النوع لدى الأمن الإسباني والعديد من النساء المغربيات و الفاعلين الجمعويين و الكفاءات المقيمة بجهة بيلباو.

و تمحورت أشغال هذه الندوة حول النجاح الذي عرفته المرأة المغربية في المنطقة الشمالية لإسبانيا في عدة قطاعات كقطاع الأبناك و الهندسة الصناعية و المجال المحامات وهذا بشهادة مجموعة من المتدخلات، هذا و قد أشادت بعضهن بالتحول الذي شهدته حقوق المرأة من خلال مدونة الأسرة و الحماية القانونية ونبد كل أشكال التمييز و العنف و التي تكفلها التشريعات الوطنية للمرأة المغربية و كذا التحول الذي شهده المغرب من خلال إشراك المرأة في الحياة العامة و إشراكها في جميع مراكز القرار.

كما تمييزت الفترة المسائية بحضور السيدة كريمة بنيعيش سفيرة صاحب الجلالة بمدريد و التي ترأست حفل تكريم عدد من النساء المغربيات بجهة الباسك من الجيل الأول كنمودج للمرأة الناجحة في بلدان الإستقبال، و في المجتمع الإسباني و كذا الأواصر القوية التي تجمعهم وطنهم المغرب. وفي أختتم هذا اللقاء بسهرة فنية أطرتها مجموعة لمشاهب وقد عرفت حضوا قويا فاق 1280 مشارك من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه الجهة .

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