الشرطة الهولندية تحذر من تركي على صلة بهجوم أوتريخت

نُشر بتاريخ :  2019-03-18 - 14:12
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هبة بريس - وكالات

حذرت الشرطة الهولندية من الاقتراب من رجل تركي يبلغ من العمر 37 عاما بعد واقعة إطلاق النار في مدينة أوتريخت التي قتل فيها شخص وأصيب آخرون.

وقالت الشرطة في تعميم: “الشرطة تطلب منك أن تتوخى الحذر من شخص يبلغ من العمر 37 عاما ويدعى غوكمان تانيس (مولود في تركيا) على صلة بالحادث الذي وقع هذا الصباح في أوتريخت.”

ونشرت الشرطة الهولندية مع التعميم الأمني صورة الرجل.

وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة ترام ومواقع أخرى في أوتريخت.

وأوضحت الشرطة الهولندية أن “دافعا إرهابيا” قد يكون وراء الحادث، فيما طوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث الرئيسي، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم، فيما طلبت من الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها وعدم السماح للطلاب بالخروج.

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