مدير أكاديمية درعة تافيلالت.. بإلغاء التعاقد فوج 2016 سيتقاضون اجورهم بدون التوقيع على الملحق

هبة بريس – الرشيدية

عقب إنتهاء اشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت التي تم عقدها بعد زوال اليوم الاربعاء 13 مارس الجاري بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية، قال مدير الأكاديمية علي براد في تصريح صحفي أنه “بعد مصادقة المجلس الإداري للأكاديمية بالإجماع على التعديلات 14 التي ادخلت على النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتي من ابرزها التخلي عن نظام التعاقد، سيتقاضى اساتذة فوج 2016 الذين لم يوقعوا ملحق العقد والبالغ عددهم بالجهة 383 أستاذا وأستاذة أجورهم الشهرية حال تأشير وزارة المالية على هذه التعديلات”.

ليؤكد برد في نفس التصريح “أن الذين وقعوا على ملحق العقد سيكونون سباقين للتأهيل المهني و الترسيم نظرا لإدراجهم في لوائح لهذا الخصوص”، و ذكر أن عددهم في الجهة بلغ 260 أستاذا وأستاذة .

يذكر أنه منذ بداية شهر مارس 2019 دخل الأساتذة “المتعاقدين” في معركة نضالية غير مسبوقة، بعد دخولها في الأسبوع الثاني على التوالي من الإضراب عن العمل، عرف استجابة اغلب المنتمين لهذه الفئة في مختلف أسلاك التعليم العمومي، هذا فضلا عن الاعتصامات و المسيرات التي أخرجتهم إلى شوارع الرباط و شوارع مدن الجهات.

و يطالب هؤلاء الأساتذة بدمجهم في الوظيفة العمومية كغيرهم من زملائهم في قطاع التعليم و بأثر رجعي منذ شروعهم في الخدمة.

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