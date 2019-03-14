مدير أكاديمية سوس ماسة يطالب المضربين بتحكيم لغة الضمير “فيديو”‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

أكد محمد جاي منصوري مدير أكاديمية سوس ماسة على أن الأكاديمية تتجه إلى إلغاء نظام التعاقد مع الأطر العاملة بالجهة، للانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي عقدته إدارة الأكاديمية مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش انعقاد دورة المجلس الإداري الاسثتنائية أمس الإثنين 13 مارس 2019.

وشدد مدير الأكاديمية على أن الأكاديمية هي مؤسسة قائمة الذات وتتمتع بشخصية معنوية بناء على القانون 00.07 ويجب أن تتوفر على موظفين قارين بحسب المادة 11 من القانون.

كما أضاف على أن تعديلات على النظام الحالي، تم إدخالها عبر التخلي عن نظام “التعاقد” بصفة نهائية ومراجعة جميع البنود التي تشير إلى كلمة “تعاقد” داخل النظام الأساسي، مع تمتيع هؤلاء الأطر بالتنصيص على حقوق جديدة من قبيل الترقية ومزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل والحركة الانتقالية داخل الجهة التي تم توظيفهم بها.

من جهة أخرى، أفاد مدير الأكاديمية أن 4855 موظفا من الأطر الجديدة التي شملهم هذا النظام لم يلبوا بأكملهم نداء الإضراب، بل منهم مايزيد عن النصف يعمل بمؤسساتهم، مطالبا في الوقت ذاته الأستاذة المضربون بتحكيم لغة الضمير والحد من هذا الهدر المدرسي خدمة للتلميذ والوطن معا، اعتبارا للتعديلات التي تمت، والتي يراها جد إيجابيى تصب في الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذ.

كما أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن إدارته ستباشر عملية واسعة للدعم التربوي الشهر المقبل، تستهدف مستويات (السادس ابتدائي-الثالثة إعدادي- الثانية باكلوريا) بهدف تعويض الزمن المدرسي الضائع وتأهيل التلميذات والتلاميذ بشكل أكبر للاستحقاقات الإشهادية على وجه الخصوص، بتعاون وطيد بين الأطقم التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.

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