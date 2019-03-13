نقابات التعليم بجهة درعة تافيلالت يقاطع لقاءات الداخلية بخصوص أساتذة «الكونطرا»

هبة بريس – الرشيدية

اعلنت المكاتب الجهوية النقابات التعليمية بجهة درعة تافيلالت: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، الجامعة الوطنية للتعيلم التوجه الديمقراطي(FNE)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) بجهة درعة تافيلالت عبر بلاغ توصلت “هبة بريس” بنسخة منه عن “مقاطعتها للقاء المزمع تنظيمه صباح اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري بمقر ولاية جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية وكذا كافة اللقاءات على المستوى الأقاليم بالجهة”.

لتدين في نفس البلاغ “المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة الحالية في تعاطيها مع نضالات رجال ونساء التعليم”، وتعلن “رفضها المطلق للمخططات التخريبية التي سنتها الحكومة بقطاع التعليم تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة لكافة فئات رجال ونساء التعليم”، و”بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وتعتبر “حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتجاوز ما هو جهوي”، و”تؤكد تشبثها بخيار النضال من أجل انتزاع الحقوق وتحصين المكتسبات”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0