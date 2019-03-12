راقصة مغربية امام القضاء القضاء الإماراتي بتهمة “إهانة الله” والابتزاز والتهديد بالتشهير

هبة بريس ـ الرباط

وجهت محكمة الجنايات في إمارة دبي، بداية هذا الاسبوع اتهامات بالابتزاز الإلكتروني والإساءة إلى الذات الإلهية إلى راقصة مغربية.

وقالت وسائل اعلام ايماراتية “أن الراقصة المغربية هددت المواطن الإماراتي برسائل ومقاطع فيديو مخلة جمعتهما في دولة أوروبية، كما هددته بإرسالها إلى زوجته وأسرته إذا لم يستأنف علاقته بها، وطلبت منه مبلغا يعادل 38.000 دولار، كما وجهت إليه شتائم في رسائل عبر تطبيق الواتساب.

وأكدت ذات المصادر أن المشتكي اعترف بعلاقته مع الراقصة، مشيرا إلى أنه وقع في غرامها سنة 2018، لكن رفضها ترك الرقص وتجنب شرب الكحول جعله يتخلى عنها ويغير رقم هاتفه.

وقام الإماراتي بوضع شكاية ضدها لدى الجهات المختصة في الجرائم الإلكترونية بعدما تمكنت المغربية من التواصل مع زوجته ونسخ جميع أرقام هاتفه.

المتهمة أكدت صحة ما نسب إليها أمام النيابة العامة، لكنها لم تحضر الجلسة الأولى أمام القضاء ـ تقول ذات المصادر الاعلامية ـ

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