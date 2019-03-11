بلندن .. بنعتيق يعقد لقاءا موسعا مع أفراد الجالية

هبة بريس

عقد عبد الكريم ابنو عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة بحضور سفير المملكة المغربية بإبريطانيا عبد السلام بودرار و القنصل العام بلندن خالد المجديدي مساء يوم السبت 09 مارس 2019 لقاءا موسعا مع الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد.

هذا اللقاء الذي حضره جمع أزيد من 300 من المغاربة المقيمين بالمملكة المتحدة والذي سبقه لقاء مباشر مع ممثلوا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، كالمحافظة العقارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزارة العدل والإدارة العامة للضرائب و ممثل إدارة الجمارك و ممثل صندوق الضمان و ممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب و ممثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث قاموا بعرض أهم البرامج والإجراءات الجديدة التي ستساهم في تحسين وتطوير الخدمات الموجهة لمغاربة العالم تماشيا مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ومثل هذا اللقاء فرصة للوزير للإنصات والتحاور بخصوص القضايا و الإشكالات التي تهم المغاربة المقيمة بهذا البلد من أجل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة واستشراف التحديات المستقبلية في إطار من العزيمة والمسؤولية.

وبعد الإستماع لمداخلات مجموعة ممثلي القطاعات، تناول الكلمة أفراد الجالية المغربية المستقرة بلندن، حيث تمحورت النقاشات التفاعلية حول مجموعة من القضايا.

و قد أعلن الوزير خلال هذا الإجتماع التعبوي أن لجنة مكونة من الوزارة و سفارة المملكة المغربية بلندن تنكب على دراسة إمكانية عقد لقاء للكفاءات المغربية بأجلترا خلال هذا هذه السنة بالمغرب.

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