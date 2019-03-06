نحو 3 آلاف مغاربي حصلوا على الجنسية الأميركية ..المغرب في هذا الترتيب

هبة بريس ـ الربــاط

اصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تقريا تعدد فيه عدد المغاربيين الذين حصلوا على الجنسية الأميركية خلال سنة 2018 الماضية وقالت ان العدد وصل لـ 2981 شخصا.

ويقول التقرير ان مجموع الحاصلين على الجنسية الأميركية إلى حدود الربع الثالث من العام الماضي 544 ألفا و475 مهاجرا، يتقدمهم المهاجرون المكسيكيون الذين بلغ عدد المجنسين منهم 95 ألفا و107 أشخاص، متبوعين بالمهاجرين القادمين من الهند بـ37 ألفا و431 شخصا، ثم الصينيين بـ28 ألفا و547 شخصا.

وهذا ترتيب المغاربيين الأكثر حصولا على الجنسية الأميركية خلال العام الماضي:

1. المغاربة

بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الأميركية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 ما يناهز 1818 مهاجرا مغربيا.

بين هؤلاء 576 مغربيا حاز الجنسية الأميركية خلال الربع الأول و589 مهاجرا خلال الربع الثاني من السنة الماضية.

في حين بلغ عدد المهاجرين المغاربة الحاصلين على الجنسية الأميركية خلال الربع الثالث من تلك السنة 653 شخصا.

2. الجزائريون

وصل عدد الجزائريين الذين حصلوا على الجنسية الأميركية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 ما مجموعه 637 شخصا.

بين هؤلاء 207 شخصا حازوا الجنسية خلال الربع الأول من العام الماضي، و223 في الربع الثاني، و207 أشخاص خلال الربع الثالث.

3. التونسيون

أورد التقرير الحكومي كذلك أرقاما حول المهاجرين التونسيين الحاصلين على الجنسية الأميركية.

وقد بلغ عدد هؤلاء خلال العام الماضي 216 مهاجرا، منهم 71 تونسيا حاز الجنسية الأميركية خلال الربع الأول من السنة الفارطة، و57 خلال الربع الثاني منها.

في حين ارتفع عدد التونسيين الحاصلين على الجنسية الأميركية خلال الربع الثالث إلى 88 مهاجرا.

4. الموريتانيون

أما بالنسبة للموريتانيين الذين أصبحوا يحملون الجنسية الأميركية بداية من 2018 فقد بلغ عددهم حسب إحصائيات وزارة الأمن الداخلي الأميركية 185 شخصا.

وفي الربع الأول من العام الماضي حصل 58 موريتانيا على الجنسية، وبينما حاز 65 موريتانيا عليها خلال الربع الثاني، كما حصل 62 موريتانيا على الجنسية الأميركية خلال الربع الثالث من 2018.

5. الليبيون

بلغ عدد الليبيين الذين حصلوا على الجنسية الأميركية 125 شخصا، إذ بلغ عددهم خلال الربع الأول 40 مهاجرا ليبيا في الولايات المتحدة، و45 شخصا خلال الربع الثاني، فيما بلغ عدد الليبيين الحاصلين على الجنسية 40 مهاجرا خلال الربع الثالث من 2018.

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