السلطات التربوية بالجديدة تبرز أهمية التعاون المدرسي في تفعيل الحياة المدرسية

احمد مصباح – الجديدة

نظمت جمعية تنمية التعاون المدرسي بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، لقاءا تواصليا مع خريجي مسلك هيئة الإدارة التربوية (الأفواج الأربعة)، مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة، في إطار برنامج العمل السنوي للجمعية.

وقد عرف اللقاء مداخلات كل من عبد العزيز فخري، المكلف بالشساعة بالوزارة سابقا، وعضو المكتب الوطني ل(ج. ت. ت. م.) حول التدبير المالي للجمعيات، ومداخلة محمد جرندو، عضو المكتب الوطني بالجمعية، ومفتش تربوي بإقليم تازة، في موضوع “دور التعاون المدرسي في تفعيل الحياة المدرسية”، والدكتور إدريس كسرى، رئيس مكتب الأنشطة بمديرية مديونة، حول “مشروع مركزية الأنشطة بالمؤسسات التعليمية بمديرية مديونة”، ثم مداخلة نورالدين بوطرابي الذي قدم تجربة العمل التعاوني بمديرية الجديدة.

وقد حضر المدير الإقليمي خلال الجلسة الختامية، وتناول الكلمة بالمناسبة، مبرزا أهمية تفعيل الحياة المدرسية بالمدرسة الابتدائية.

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