وجدة ..الأساتذة المتعاقدون يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر الأكاديمية

هبة بريس : وجدة

دخل الأساتذة المتعاقدون في إعتصام جهوي مفتوح منذ الخامسة من زوال أمس السبت 02 مارس الجاري أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق.

ورفع المعتصمون شعارات مطالبين بإلغاء التعاقد منددون بالطريقة التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية واعتبروها خطة لبيع المدرسة العمومية ، وكذلك تعنتها في الجلوس إلى طاولة الحوار، وكذا صرف أجرتهم لشهر فبراير التي لم تؤدى لهم.

وصرح عبد الصمد العمراني منسق لجنة الإعلام بتنسيقية المتعاقدين بالجهة لموقع هبة بريس، بأن المعتصم هو رد على استفزازات الأكاديمية التي قطعت الأجور (فوج 2016)، بسبب رفضهم التوقيع على ملحقات العقود، وهي الملحقات التي اعتبرها الأساتذة شرعنة للنظام الأساسي ، وهو النظام الذي يرفضه الأساتذة ويطالبون بإدماجهم وتمتيعهم بنفس حقوق موظفي وزارة التربية الوطنية.

معتصم الأساتذة المتعاقدين مستمر لأسبوع، فيما الأساتذة في باقي الأكاديميات سيشرعون في تنظيم معتصمات في الجهات المتبقية، إبتدء من يوم الثلاثاء المقبل، وإلى غاية يوم السبت.

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