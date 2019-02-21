قطة تنعي صاحبها مصمم الأزياء على “إنستغرام” وترث 150 مليون إسترليني منه

هبة بريس - وكالات

نعت الصفحة الخاصة لتشوبيت، قطة مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد على موقع انستغرام صاحبها، الذي توفى الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 85 عاما.

ونشرت الصفحة الخاصة بتشوبيت على موقع انستغرام، التي تحظى بمتابعة نحو 128 ألف مستخدم، صور للقطة وهى ترتدي وشاح أسود ويبدو عليها الحزن، وكُتب أسفلها ” شكرا للجميع على التعازي، ولكن قلبي الآن مفطور وأمر بفترة حداد”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المنشور أضاف” أتمنى أن تساعدني كلماتكم الطيبة وأمنياتكم في أن أقدم أفضل مع عندي في المستقبل بدون أبي (لاغرفيلد)”.

وتعد تشوبيت من أقرب رفقاء لاغرفيلد، وتتوقع تقارير أن ترث تشوبيت نحو 150 مليون جنيه استرليني.

ويشار إلى أن العلاقة بين تشوبيت ولاغرفيلد بدأت عام 2011، حيث أنها كانت ملك لعارض الأزياء بابتيستي جيابيكوني، وبعد أسبوعين من بدء عمله مع دار أزياء شانيل قال له لاغرفيلد” أنا آسف لكن تشوبيت أصبحت ملكي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0