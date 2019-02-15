كلية العلوم بتطوان تحتضن يوما دراسيا للتشغيل وإنشاء المقاولات‎

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

في إطار العديد من الأنشطة التي تقوم بها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان،نظمت كلية العلوم بشراكة مع جماعة تطوان والمجلس الإقليمي للمدينة وغيرهما يوما دراسيا تحت شعار” حاضنات المقاولات فضاء نموذجي عملي للتشغيل وإنشاء المقاولات” الذي أطره مجموعة من الخبراء والباحثين.

اليوم الدراسي الذي إنطلقت فعالياته يوم أمس الخميس بمقر الكلية كان مناسبة سانحة لتقريب المهتمين خاصة منهم الطلبة من طرق إنشاء المقاولات الناجحة وذلك بالإختيار السليم لمتطلبات سوق التشغيل ومدى ملائمته للعرض والطلب.

الجماعة الحضرية لتطوان بدورها شاركت في هذا اليوم الدراسي وعيا منها بأهميته على المستويين المحلي والجهوي،إذ عرفت المدينة خلال السنوات الأخيرة الماضية ركوضا إقتصاديا غير مسبوق سيما في عهد “البيجيدي” السيد “محمد إدعمار” الذي تلقى إنتقاذات كبيرة من المستثمرين المحليين أثناء لقاء دراسي سابق حضرته مجموعة من الفعاليات الإقتصادية والسلطات العاملية على رأسها عامل الإقليم.

ويهدف اليوم الدراسي المنظم من طرف كلية العلوم بتطوان إلى توجيه الطلبة والمهتمين بهذا القطاع توجيها علميا وكذا فتح قنوات الإستشارة المستمرة لكل الراغبين في إنشاء المقاولات وولوج ميدان التشغيل وذلك عبر برنامج شامل يتم خلاله العمل على تباذل الخبرات وعقد لقاءات جهوية ووطنية ودولية.

هذا وشهدت كلية العلوم بتطوان منذ تعيين السيد” مكرم عبد اللطيف” عميدا عليها قادما من جامعة إبن زهر بأكادير(شهدت) أنشطة علمية في شتى المجالات وخلفت صدى طيبا داخل أوساط الطلبة سيما وأن الكلية المعنية كانت قد أثارت السنة الماضية ضجة كبرى بسبب ما سمي إعلاميا “فضيحة الجنس مقابل النقط”.

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