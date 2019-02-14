الشرقاوي مُتَهَكِّمًا: بكل صدق 7ملايين كمعاش شهري قليل في حق بنكيران !!

هبة بريس ـ الرباط

يتجدد الهجوم على بنكيران في كل وقت وحين بخصوص معاشه الاستثنائي بعد تسريب وثيقة تعلن استفادته من معاشين في نفس الوقت، وهو ما نفاه واتهم خصومه بالكذب.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي تهكم بطريقته الخاصة اذ قال ” بكل صدق 7ملايين كمعاش شهري قليل في حق بنكيران، كان على الدولة ان تخصص له معاش 100 مليون شهريا، كيف لا؟ وهو الذي وفر للدولة على ظهورنا 3600 مليار سنتيم بعد رفع الدعم عن المحروقات”

واضاف الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية ” بنكيران وفر للدولة 80 مليار بسبب رفع مساهمات الموظفين للتقاعد خلال اربع سنوات، اغنى لوبيات المحروقات باكثر من 2000 مليار سنتيم بعد تحرير بنكيران للمحروقات بدون اجراءات لحماية المواطن العادي”

وتساءل الشرقاوي مضيفا ” كيف لا يستحق بنكيران معاشا اكثر وهو الذي رفع قيمة مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة بين 2012-2017 ب 3000 مليار، كيف لا وهو الذي اقترض من اجل ان نعيش بخير 9500 مليار سنتيم خلال خمس سنوات”