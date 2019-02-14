المحكمة الأوروبية ترفض طعن دفاع سعيد منصور المرحل للمغرب

هبة بريس

رفضت المحكمة الأوروبية بستراسبورغ طعن دفاع سعيد منصور المغربي المرحل للمغرب في قضايا الارهاب .

و أقرت المحكمة، اليوم الخميس، أن سعيد منصور، سيبقى في المغرب وتأييد قرار محكمة حقوق الإنسان بستراسبورغ المسطرة المتبعة في الدنمارك والقاضية بتسليمه للسلطات المغربية وتجريده من جنسيته الدنماركية.

هذا و أعلنت السلطات الدنماركية، السبت الماضي، تسليم صاحب الأصول المغربية سعيد منصور، إلى المغرب، والذي كان بانتظار ترحيله من البلاد، بعد الحكم عليه، في عام 2016 ، بالسجن أربع سنوات لقيامه بالدعاية والترويج لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتم تجريد منصور، الذي عُثر على أعماله في أيدي أصوليين من بلدان أوروبية أخرى، من جنسيته الدنماركية، ويعتبر أول شخص يفقد جنسيته هناك بسبب جريمة جنائية، وهو إجراء يسمح به قانون مكافحة الإرهاب، وتم تحديده بحكم من المحكمة العليا للدولة الاسكندنافية صدر ضده منذ عامين.

وقال رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكا راسمسون “أنا مرتاح جداً بعد تسليم سعيد منصور، نبعث بإشارة واضحة: الأجانب الذين يقوضون قيمنا ويروجون للإرهاب ليس لهم مكان في المجتمع الدنماركي”.

وزار راسمسون المغرب في الشهر الماضي، بينما عقد وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون اجتماعات مع نظيره المغربي وكذلك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وانتقد محامي منصور، إيجل ستراند، في تصريحات له على قناة (تي في 2)، بأنه لم يتم إبلاغه حتى وصل موكله إلى المغرب.

وأكدت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر ستويبرغ، أن الرباط أعطت ضمانات لكوبنهاغن بشأن سلامة منصور.

وأضافت أنها “قضية استغرقت وقتاً طويلاً”، مؤكدة أنه “كان من الصعب جداً طرد رجل مثل هذا”.

وقد وصل منصور، 58 عاماً، إلى الدنمارك في عام 1984 ، ولديه خمسة أطفال، ويعيش على الخدمات الإجتماعية منذ عقدين.

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