إسبانيا.. أكثر الدول الأوروبية إنفاقا على الهدايا فى عيد الحب

هبة بريس - وكالات

فى 14 فبراير، يحتفل الآلاف بعيد الحب، وتعتبر إسبانيا أكثر الدول الأوروبية إنفاقا على الهدايا فى هذا اليوم بمتوسط 120 يورو.

ووفقا لقناة “اتينا 3” الإسبانية، فأن إسبانيا تنفق 120 يورو فى المتوسط بعيد الحب، مقارنة بـ 54 يورو من المتوسط البريطانى.

ومن بين الخيارات الأكثر استخداما للهدايا هى الشيكولاتة والورود والحيوانات المحنطة، والتى تتاعف أسعارها بثلاثة أضعاف، أما أكثر الأشياء التى يتم شراؤها فى هذا اليوم هو “الواقى الذكرى” الذى يزيد مبيعاته بنسبة 30%.

كما تحتل السياحة مركز الصدارة فى عيد الحب، خاصة فى إيطاليا التى تعتبر الدولة الرئيسية للاحتفال بعيد الحب.

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