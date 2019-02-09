قتيل وثمانية جرحى جراء اصطدام قطارين بإقليم برشلونة

هبة بريس - وكالات

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب ثمانية آخرون على الأقل بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء حادث اصطدام بين قطارين للضواحي، وقع عشية الجمعة 08 فبراير، بإقليم برشلونة (شمال شرق إسبانيا).

وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصالح الوقاية المدنية وخدمات الطوارئ، إن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي) على خط (إر 4) لقطارات الضواحي الذي يربط بين بلديات (سان فيسيس) و(دي كاستييت) و(مانريسا) مشيرة إلى احتمال وجود ضحايا آخرين.

وأوضحت نفس المصادر أن حركة السير على السكك الحديدية بخط (إر 4) توقفت جراء هذا الحادث الذي وقع بالقرب من بلدية (غاستيلغالي) والذي لا تزال أسبابه غير معروفة .

وأشارت إلى أنه تمت تعبئة العديد من فرق الإنقاذ ورجال الوقاية المدنية الذين توجهوا إلى مكان الحادث من أجل تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للضحايا.

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