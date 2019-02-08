الجيش الألماني يعثر على “متطرفين إسلاميين” في صفوفه

هبة بريس ـ وكالات

أفاد تقرير إعلامي صدر يوم الجمعة في ألمانيا، بأن تحقيقا رسميا كشف عن وجود 7 “متطرفين إسلاميين” في صفوف الجيش الألماني في العام الماضي.

وقالت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، استنادا إلى إحصائية للاستخبارات العسكرية الألمانية “إم ايه دي” إن المتطرفين الذين كشفهم التحقيق هم سبعة ، بينهم 3 إسلاميين متشددين، و4 “يمينيين”.

وأضاف المصدر أن السلطات اتخذت إجراءات تأديبية بحقهم، وأن غالبيتهم غادروا الجيش.

وبحسب تقرير “فونكه”، فإن الاستخبارات العسكرية سجلت في العام الماضي 270 حالة اشتباه في مجال “التطرف اليميني”، وكان عدد هذه الحالات في العام 2017 وصل إلى 379 حالة.

في المقابل ارتفعت حالات الاشتباه فيما يتعلق بـ”التطرف الإسلامي”، إذ زاد عدد هذه الحالات من 46 حالة في 2017 إلى 50 في 2018.

وأوضح التقرير أن عدد حالات الرافضين للانضباط داخل الجيش ارتفع من 20 فردا في 2017 إلى 36 فردا في 2018، كما انخفضت حالات الاشتباه الخاصة بالمتطرفين اليساريين في الجيش من 12 فردا إلى فردين فقط.

وتابع التقرير أن حالات الاشتباه بوجود أشخاص عنصريين في صفوف الجيش يبغضون الأجانب، ارتفعت من 22 حالة في 2017 إلى 35 حالة في 2018.

يذكر أن جهاز الاستخبارات العسكرية هو أصغر جهاز استخباراتي في ألمانيا، ومن بين مهامه الداخلية منع التجسس والتخريب داخل الجيش بالإضافة إلى البحث عن التوجهات والأنشطة المتطرفة بين الجنود

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