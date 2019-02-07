تهديد بوجود قنبلة يُجبر طائرة نرويجية على العودة إلى ستوكهولم

نُشر بتاريخ :  2019-02-07 - 15:54
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هبة بريس - وكالات

اضطرت طائرة نرويجية متجهة إلى نيس بفرنسا وعلى متنها 169 راكبا إلى العودة إلى مطار ستوكهولم أرلاندا، اليوم الخميس، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وقال دانيال ليندبلاد، رئيس قسم التواصل في الإدارة البحرية السويدية المسؤولة عن الإنقاذ في أرلاندا: “تلقينا إنذارا لمراقبة الحركة الجوية في مالمو. تم التواصل مع الطائرة في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا. كانت الطائرة فوق أجواء مدينة فاكسو (جنوب السويد) واختاروا العودة”.

وأقلعت الطائرة، وهي طائرة من طراز بوينغ 737، بعد العاشرة صباحا بقليل من أرلاندا وكان من المقرر أن تهبط في نيس، ولكن بعد حوالي 20 دقيقة من بدء الرحلة، أبلغت الإدارة البحرية السويدية بوجود تهديد.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة “يمكننا أن نؤكد أن شركة طيران قد تلقت تهديدا. هناك عملية كبيرة للشرطة في أرلاندا، حيث نقوم، من بين أمور أخرى، بمساعدة الشرطة الإقليمية وشرطة الحدود والشرطة المدنية و الدوريات الأخرى: هذه عملية مستمرة ونحن نعمل للحصول على مزيد من المعلومات”.

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