حركة “حمس”: بوتفليقة غير قادر على حكم الجزائر

هبة بريس ـ وكالات

اعتبرت حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض في الجزائر الأربعاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رشحه أنصاره لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل “غير قادر على حكم البلاد بسبب مرضه”.

وجاء في بيان للحزب المعروف اختصارا باسم “حمس” أن “طبيعة مرض عبد العزيز بوتفليقة تحول دون استمراره في الحكم”.

وكانت حركة “حمس” رشحت رئيسها عبد الرزاق مقري لخوض الانتخابات.

وقال الحزب في بيانه إن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة “ليس في مصلحته، ولكنه في مصلحة المنتفعين والمستفيدين من الوضع، وهؤلاء يتحملون المسؤولية كاملة أمام ما ينجر عن مناوراتهم السياسية من مخاطر تهدد الجزائر”.

ورشحت أحزاب التحالف الرئاسي الأربعة السبت بوتفليقة، البالغ 81 سنة والذي يحكم البلاد منذ 1999، إلى الانتخابات الرئاسية.

ولم يعلن بوتفليقة حتى الآن قراره بالترشح، وذلك قبل أقل من شهر من نهاية مهلة تقديم الترشيحات.

وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات إلى المجلس الدستوري منتصف ليل الثالث من مارس المقبل.

وغادر حزب حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي منذ 2012 بعد أن دعم بوتفليقة في ثلاث ولايات رئاسية (1999-2004-2009).

أما في 2014 فعارض الحزب الإسلامي بشدة الولاية الرابعة، معتبرا إياها “كارثة على الجزائر”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2