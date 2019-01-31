اقتطاع 5 مليار سنتيم من أجور الاساتذة بسوس يحرك النقابات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسببت الاقتطاعات ،(أكثر من 5 مليار سنتيم) من رواتب نساء ورجال التعليم بالمغرب إثر إضراب يوم الخميس 03 يناير الجاري، تحرك المركزيات النقابية الخمسة الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية لحضور اجتماع تواصلي يوم غد الجمعة مع وزارة التعليم.

وذكرت مصادر مطلعة أن إجتماع يوم غد الجمعة فاتح فبراير بين النقابات والوزارة، يستبعد أن يحضره الوزير ” سعيد أمزازي ” وسيعوضه كل من يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، بمعية محمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية.

وكشفت مصادر نقابية ل ” هبة بريس” ان تكاثر الملفات المطلبية وتهرب الوزارة للحوار مع التمثيليات النقابية، الى جانب الاقتطاعات، ساهم في جو من الاحتقان بداخل اوساط الشغيلة التعليمية، وزاد من الوضع تأجيل الوزارة لجلسة الحوار معها يوم 30 دجنبر الماضي، بعد أن طالبت إحدى النقابات الخمس بذلك.

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