وزارة التربية الوطنية تنشر نتائج الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية ـ أنها قامت بنشر نتائج الانتقال عن طريق التبادل الآلي برسم سنة 2019 بموقعها الرسمي:www.men.gov.ma .

وقال بلاغ للوزارة أن نتائج هذه العملية أسفرت عن استفادة 635 أستاذة وأستاذا موزعين حسب السلك كما يلي:

​السلك الابتدائي: 387 مستفيدة ومستفيدا.

​السلك الثانوي الإعدادي: 124 مستفيدة ومستفيدا.

​السلك الثانوي الإعدادي: 124 مستفيدة ومستفيدا.

وأضافت الوزارة في بلاغها، أن تاريخ مفعول الانتقال بالتبادل هو التاريخ المحدد لاستئناف هيئة التدريس لعملهم برسم الموسم الدراسي 2020-2019. وعليه، يتعين على المستفيدات والمستفيدين من هذه العملية الاستمرار في العمل بمقرات عملهم الأصلية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي.

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