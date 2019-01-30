الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق تسلم عتاد معلوماتي لمؤسسات العالم القروي‎

هبة بريس : وجدة

في اطار مشروع Smart School من أجل تفعيل اهداف الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 في شقها المتعلق بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في التعليم، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بتسليم عتاد معلوماتي عبارة عن حقيبة تعليمية تضم 15 لوحة لمسية للتلميذات والتلاميذ واخرى للطاقم التربوي للاستعانة بها في ادماج الموارد الرقمية في المنظومة التعليمية ل 10 مؤسسات بالعالم القروي كدفعة ثانية، حيث سبق ان استفادت 10 مؤسسات في الدفعة الأولى.

وتروم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق من المشروع هو النهوض بتجويد العملية التعليمية التعلمية من خلال التوظيف الأمثل للمعدات و الموارد الرقمية في الممارسات الصفية،و مواكبة منها لدمقرطة عملية التجهيز بمختلف المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.

وتجدر الاشارة الى ان منسقي المؤسسات التعليبمية المستفيدة استفادو من تكوين حضوري حول ادماج اللوحات اللمسية في الممارسات الصفية تحت اشراف د عادل هبلاج .

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