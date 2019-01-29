حـامي الدين : الاكتظاظ بالجامعات يؤثر سلبا على جودة التعليم

هبة بريس ـ الرباط

دعا عبد العلي حامي الدين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إلى إيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي تعاني منها الجامعة المغربية، في مقدمتها ظاهرة الاكتظاظ خصوصا بكليات الحقوق.

ووصف حامي الدين، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حجم هذا الاكتظاظ بـ”الهائل”، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على الزمن البيداغوجي وجودة التعليم والبحث العلمي، ناهيك عن عدم استيعاب الأقسام والمدرجات للعدد الهائل للطلبة.

واعتبر حامي الدين، أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي بالجامعات المغربية، “محدودة”، ولا تمكن من القيام بالبحث العلمي، وأشار إلى أن الأستاذ الباحث أصبح مدرسا فقط، لافتا الانتباه إلى أن الميزانية المخصصة للجامعة المغربية تذهب أساسا في التسيير.

ودعا حامي الدين، إلى إعادة النظر في نظام المسالك والماسترات وذلك بتنويع الماسترات بالجامعات المغربية، مذكرا أن نفس الماسترات يتم فتحها بعدد من الجامعات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0