المدرسة المغربية تتجه للانفتاح على النموذج الأنجلو- ساكسوني في مجال التعليم

هبة بريس

أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المتحدة، أن المدرسة المغربية تطمح إلى الانفتاح على النموذج الإنجليزي في أفق تنويع العرض الوطني في مجال التعليم.

و أوضح أمزازي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المنتدى العالمي للتعليم (20-23 يناير) الذي تحتضنه لندن، أن الأمر لا يتعلق بالانتقال من النموذج الفرنكوفوني إلى النموذج الأنجلو- ساكسوني، ولكن بالمضي نحو توجه جديد للمنظومة المغربية بهدف تنويع العرض في مجال التعليم ومنح “خريجي الجامعات المغربية فرص متابعة دراستهم في المدارس البريطانية”.

وأكد أمزازي، أن المحادثات مع وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث أليستر بورث، مكنت من تبادل وجهات النظر حول سبل مواكبة وزارة التربية الوطنية المغربية لتكوين المكونين في اللغة الإنجليزية، وخاصة في الشعب العلمية، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء.

وأضاف أن بروث، أكد خلال هذه المحادثات، على ضرورة فتح الفرص أمام الطلبة المغاربة لمتابعة دراساتهم بالجامعات البريطانية، وتشجيع التبادل الجامعي بين البلدين.

أما مدير المجلس الثقافي البريطاني، فأكد عزمه الشروع قريبا في هذا المشروع المتعلق بالتكوين اللغوي للمعلمين المغاربة، الذين يدرسون المواد العلمية باللغة العربية حاليا، وذلك في أفق مصادقة المغرب على قانون سيمكن من تلقين المواد العلمية مستقبلا باللغات الأجنبية.

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