إكتشاف دقيق فاسد بمطاعم مدرسية بزاكورة والمديرية توضح

ع بركة ـ هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مباشرة بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إكتشاف كمية من الدقيق الفاسد كان موجه لاطعام تلامذة مؤسسات تعليمية بإقليم زاكورة ، أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بزاكورة بلاغ توضيحيا في الموضوع أفادت خلاله أنه بمجرد توصل المديرية بإخبار من أربع مؤسسات تعليمية يفيد بأن بعض أكياس الدقيق تنبعث منها رائحة غريبة،أصدرت المديرية جملة من التدابير وأمرت بتوقيف عملية الإطعام المدرسي ومراسلة عامل الإقليم لتشكيل لجنة إقليمية للتأكد من سلامة الدقيق ،كما أمرت بحجز كل أكياس الدقيق التي يشتبه في عدم صلاحيتها،وعملت لجنة إقليمية على زيارة المؤسسات التعليمية الأربع المعنية وتحرير محاضر للحجز التحفظي لحوالي 32 كيسا من الدقيق كما أخذ ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية عينات من الدقيق قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية.

وأضاف البلاغ أن اللجنة تأكدت من سلامة الدقيق في إحدى المؤسسات الأربع،وأكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة أنه في حالة ثبوت مسؤولية الممون الذي نال صفقة الإطعام المدرسي ستتخذ في حقه الإجراءات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل بما فيها الفسخ والذعائر والإقصاء من طلبات العروض المقبلة.

ونوهت المديرية بيقظة رؤساء المؤسسات التعليمية والمشرفين على تدبير خدمات الإطعام المدرسي وتتبعهم لعملية استهلاك كل المواد الغذائية بالمؤسسات التعليمية بشكل يومي باعتبارها تندرج ضمن اختصاصات المشرفين عليها.