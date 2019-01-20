أكادير: أكاديمية التعليم بسوس عاجزة عن أداء ديونها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أبرزت إحصائيات رسمية أن أكاديمية التعليم بجهة سوس ماسة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين والشركات المتعاملة معها، رغم وجود الاعتمادات المالية الضرورية لذلك، حيث أن الباقي أداؤه في ميزانية الاستغلال بلغ أزيد من 87 مليون درهم، ومبلغ 126 مليون درهم كملتزم به، فيما سجل الباقي أداؤه برسم سنة 2018 أزيد من 117 مليون من ميزانية الاستثمار، والمبلغ المتزم به 23 مليون درهم.

وضعية صعبة تساءل وزير التعليم أمزازي، عن الاجراءات المتخدة من طرف وزارته، لانقاذ الموقف الذي يهدد علاقة الاكاديمية مع ممونيها وبالتالي يضر عمل هذه المؤسسة، فغدا ممكن ان لا يجد المدرس ” الطباشير” والاداري أوراق الطباعة.

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