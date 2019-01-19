مقتل وإصابة العشرات في انفجار خط أنابيب بالمكسيك

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 08:24
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هبة بريس - وكالات

قالت حكومة ولاية هيدالغو في وسط المكسيك، إن خط أنابيب انفجر في وسط المكسيك يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي، ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي، وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به وقيام عدد من الأشخاص بمحاولة ملء أوعية بالوقود.

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