“نيسان” تتهم غصن بتلقي 8 ملايين يورو بطريقة “غير مشروعة”

هبة بريس - وكالات

أعلنت مجموعة “نيسان” اليابانية أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو 8 ملايين يورو في “دفعات مخالفة للأصول” من شركة مقرها هولندا، ومهددة بملاحقتها.

وقالت “نيسان” الجمعة، إن غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع “نيسان – ميتسوبيشي بي في” (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها بهدف استكشاف وتعزيز التظافر داخل تحالف “نيسان – ميتسوبيشي موتورز”.

وأضافت “نيسان” نقلا عن التحقيق، أن غصن “بموجب العقد تلقى ما مجموعه 7.822 مليون يورو (تشمل ضرائب) بصورة دورية وعلى دفعات من (إن إم بي في)”، مشيرة إلى أن العقد تم توقيعه بدون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.

وأوضحت، أن “نيسان” تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من (إن إم بي في) ناشئة عن سوء سلوك وستدرس اتخاذ تدابير استعادة المبلغ الكامل من غصن”.

ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر الماضي في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة للعلن في المحكمة، حيث نفى التهم الموجة له وأبرزها التهرب الضريبي.

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