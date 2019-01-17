بعد فشل “المفاوضات”.. إضراب عام ومسيرات في تونس

هبة بريس - وكالات

تستعد المدن التونسية، ولاسيما العاصمة تونس، اليوم الخميس، لإضراب عام ومظاهرات شعبية يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بعد فشل محاولات الحكومة احتواء تحركات أكبر تجمع نقابي في البلاد.

والأربعاء، عقد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اجتماعات لتنسيق العمل واتخاذ إجراءات عملية لمواكبة الإضراب والمسيرات الشعبية، حسب ما قالت وكالة الأنباء التونسية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، “جملة من الاحتياطات الأمنية لمواكبة التجمعات وتأمين المسيرات والمحافظة على الأمن والنظام العام”.

وركزت الإجراءات الأمنية على العاصمة تونس، ولاسيما شارع الحبيب بورقيبة، حيث من المتوقع أن يشهد مسيرات مركزية للنقابات التي تطالب برفع مستوى المعيشة.

وكانت المفاوضات التي عقدت في الأيام الماضية، بين الاتحاد العام للشغل والحكومة حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام قد فشلت، وفق ما أعلن أكبر تجمع نقابي في البلاد.

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