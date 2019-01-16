الرئيس الموريتاني يؤكد عدم ترشحه لولاية ثالثة

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدا احترام الدستور وعدم القبول بتعديله.

وأكدت رئاسة الجمهورية الموريتانية في بيان تناقلته وسائل الإعلام موقف الرئيس محمد ولد عبد العزيز الثابت باحترام الدستور وعدم قبوله بإجراء أي تعديل في بنوده المعنية بالترشح لمنصب الرئيس.

ودعا البيان المطالبين بهذا التعديل للسماح للرئيس الذي توشك ولايته على الانتهاء بالترشح لولاية ثالثة بالكف عن ذلك ووقف كل المبادرات بهذا الشأن، وفقا لوكالة “كونا” للأنباء.

وكان مؤيدون للرئيس الموريتاني طالبوا بتعديل دستوري بحيث يسمح له بالترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة فيما ترفض المعارضة السياسية أي تعديل في هذا الشأن.

يذكر أن الولاية الرئاسية الثانية للرئيس ولد عبد العزيز تنتهي منتصف العام الحالي فيما ينص الدستور الموريتاني على ولايتين رئاسيتين فقط

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