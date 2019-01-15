الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيا يروج ل”التطرف” عبر “الفيسبوك”

هبة بريس - وكالات

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية اليوم الثلاثاء ب ( مانيلفا ) التابعة لإقليم مالقة ( جنوب إسبانيا ) القبض على شخص يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائه لتنظيم ( داعش ) الإرهابي .

وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها أن هذا الشخص ( 27 سنة ) يشتبه أيضا في إشادته بالإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح نفس المصدر أن التحقيق كشف أن المشتبه به ” حافظ على اتصالات عبر شبكة الإنترنت مع إرهابيين من ( داعش ) في المنطقة السورية التي تسيطر عليها هذه المنظمة الإرهابية والذي أعرب لهم عن استعداده للانضمام إليهم والقتال في صفوفهم”.

وقال المصدر إن الشخص المعتقل لم يتمكن من الانتقال إلى الأراضي السورية ” بسبب الصعوبات الحالية التي تواجه التنظيم الإرهابي في هذا البلد ونقص الموارد المالية “، مشيرا الى أنه ” كثف خلال الأشهر الأخيرة من أنشطته الدعائية للإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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