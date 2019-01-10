الكاتب العام للخارجية يرفض التكفل بتنقيل جثة مهاجرة سرية والأخيرة في الثلاجة منذ 10 أيام

هبة بريس

نشرت هبة بريس يوم أمس الأربعاء، خبر رفض قنصلية المغرب باورليون، التكفل بنقل جثة مغربية توفت بمدينة بلوا الفرنسية، الى أرض الوطن بدعوى تواجدها بالديار الفرنسية بشكل غير قانوني.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع من داخل القنصلية المذكورة، أن هذه الأخيرة ليست المسؤولة، مشيرا الى أن الكاتب العام لوزارة الخارجية من رفض ترحيلها، مدعيا أن الراحلة دخلت للديار الفرنسية بفيزا “شنغن” غير أنها ظلت هناك وتجاوزت والمدة المسموح بها.

وأضاف ذات المصدر، أن الكاتب العام للوزارة، رفض التكفل بنقل جثمان الراحلة، مطالبا شركة التأمين عن السفر التي انخرطت بها المعنية بالأمر للحصول على التأشيرة بالتكفل بها، رغم أن صلاخية التأمين قد انتهت.

وتساءل عدد من المغاربة عن سبب رفض الكاتب العام لنقل جثمان المهاجرة التي انتقلت للديار الفرنسية للعلاج، لافتين أن عددا من أفراد الجالية من تكلفوا بتركها في “ثلاجة” مستودع الأموات الى حين نقلها، في الوقت الذي كانت تستعد السلطات الفرنسية لحرق جثتها.

الى ذلك، طالب عدد من أفراد الجالية الملك محمد السادس بالتدخل والدفاع عن هذه الفئة التي لطالما أوصى برعايتها والاهتمام بها، وبالتكفل بنقل جثمان الراحلة التي لا يزال مجهول المصير.

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