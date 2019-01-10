المعارض فليكس تشيسكيدي يفوز برئاسة الكونغو الديمقراطية

هبة بريس - وكالات

أعلنت مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس، فوز مرشح المعارضة فليكس تشيسكيدي بانتخابات الرئاسة التي أجريت في 30 ديسمبر.

وقد تقود النتيجة إلى أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الاستقلال عن بلجيكا في عام 1960، لكن مراقبين أبلغوا عن سلسلة من المخالفات التي تقول المعارضة إنها شابت الانتخابات.

ويمكن للمرشحين الخاسرين، وبينهم رجل الأعمال مارتن فيولو ومرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامازاني شادري، الطعن على النتيجة أمام المحكمة الدستورية التي يمكنها نظر أي طعون والفصل فيها خلال 10 أيام.

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