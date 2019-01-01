الرئيس الفلبيني: تحرشت جنسيا بخادمة

هبة بريس - وكالات

أثار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي موجة جديدة من الانتقادات الغاضبة، بعد اعترافه بأنه تحرش جنسيا بخادمة في منزل عائلته حين كان مراهقا.

وذكّر دوتيرتي، في خطاب له السبت الماضي، باعترافه أمام كاهن في الكنيسة حينئذ بأنه دخل غرفة الخادمة ليلا ودس يده في سروالها الداخلي.

وقال، حسب نص الخطاب المنشور على موقع الحكومة: “رفعت الغطاء… حاولت أن ألمس ما تحت السروال الداخلي.. كنت ألمس، ثم استيقظت فغادرت الغرفة”.

وتابع الرئيس الفلبيني أنه أبلغ الكاهن لاحقا أنه عاد إلى الغرفة وحاول التحرش بالخادمة مرة أخرى، وردا على هذه الاعترافات المثيرة دعاه الكاهن إلى التوبة لإنقاذ نفسه من الجحيم.

وردا على موجة الانتقادات الموجهة إلى دوتيرتي على خلفية هذه القصة من قبل نشطاء ومنظمات حقوقية، ذكر سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس دوتيرتي، أن الأخير “لفق هذه القصة”.

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