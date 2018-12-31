ولوج التلميذ المعاق للمدرسة محور أيام دراسية بمديرية التعليم بالجديدة‎

أحمد مصباح – الجديدة

شكل موضوع “على مشارف الدمج من أجل ولوج الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة بالمغرب”، محور الأيام الدراسية التي احتضنتها قاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، أيام الخميس – الجمعة – السبت 27 – 28 – 29 دجنبر 2018. ويندرج هذا المحور في إطار المشروع الذي يستغرق تفعيله 3 سنوات، والذي انطلق سنة 2017، وسينتهي سنة 2019.

هذا، وكانت الأيام الدراسية من تنظيم “جمعية الملاك للطفل الانطوائي”، بشراكة مع المديية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، وبدعم من “المنظمة الدولية للإعاقة”. حيث استفاد من هذه الأيام أساتذة التعليم الابتدائي بإقليم الجديدة، ممن يعهد إليهم بتدريس التلاميذ في وضعية الإعاقة، وتحديدا ب33 مؤسسة تعليمية بجماعات الجديدة ومولاي عبد الله وأزمور والحوزية وأولاد افرج.

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