تسريب نتائج مباراة التعاقد ..الوزارة ترد

بعد تداول خبر تسريب نسخة التنقيط الخاصة باساتذة التعاقد بتنغير ، على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية على موقع “فايسبوك”، بلاغا توضيحيا بخصوص ما تم تداوله من عملية تسريب لنقط مباراة توظيف الأساتذة التي أجريت شهر دجنبر الجاري.

وأعربت الأكاديمية في بلاغها، عن رفضها لأي تشويه لسمعة المتبارين والمصححين، مؤكدة للرأي العام أن البحث لا يزال جاريا لاكتشاف هوية مسرب هذه الوثيقة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حقه.”

وجاء في بلاغ الوزارة “على إثر ما تم تداوله على شبكة الأنترنت بخصوص تسريب نسخة التنقيط الخاصة باللجنة رقم 124 مادة مستجدات نظام التربية والتكوين بمركز تصحيح الامتحانات مباراة توظيف الأساتذة موظفي الاكاديمية دورة دجنبر 2018، بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بالمديرية الإقليمية بتنغير، وبمجرد الانتهاء من عملية مسك النقط بهذه الأخيرة تعلن الاكاديمية الجهوية للتربية التكوين بجهة درعة تافيلالت بعد ربط الاتصال بالمسؤول عن المركز الجهوي بمنظومة الإعلام وجود اختلاف كبير بين النقط الواردة في الورقة المنشورة على الانترنت والنقط الممسوكة في البرنامج.