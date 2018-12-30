3 مغاربة في قائمة أفضل لاعب مغاربي

نُشر بتاريخ :  2018-12-30 - 14:41
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هبة بريس ـ القسم الرياضي

تفتح مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الأحد، باب التصويت لاختيار أفضل لاعب مغاربي لسنة 2018 من بين 9 مرشحين من ضمنهم 3 مغاربة وهم ” مهدي بن عطية (جوفنتوس/إيطاليا)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) وحكيم زياش (اجاكس امستردام/ هولندا)

وضبطت المجلة الفرنسية المتخصصة قائمة ضمت 9 لاعبين (3 جزائريين و3 تونسيين و3 مغربيين) قبل المرور إلى التصويت وهم كالآتي:

ــ من الجزائر: يوسف عطال،بغداد بونجاح ورياض محرز.

ــ من تونس: انيس البدري (الترجي التونسي)، وهبي الخزري (سانت ايتيان/فرنسا) ونعيم السليتي (ديجون/فرنسا).

ــ من المغرب: مهدي بن عطية (جوفنتوس/إيطاليا)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) وحكيم زياش (اجاكس امستردام/ هولندا).

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