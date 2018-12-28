القضاء يقرر عزل أصغر رئيسة جماعة من منصبها بدون ”نفاذ معجل“

هبة بريس - الدار البيضاء

قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس، عزل إكرام بوعبيد من منصب رئيسة جماع أولاد علي الطوالع، بإقليم بنسليمان، دون أن تشمل قرارها بالنفاذ المعجل.

وجاء مقتطف منطوق قرار الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء كالتالي، “في الشكل : بقبول الطلب الأصلي والمضاد /في الموضوع : في الطلب الأصلي : بعزل المطعون ضدها السيدة إكرام بوعبيد من منصب رئيسة جماعة أولاد علي الطوالع مع مايترتب على ذلك قانونا / في الطلب المضاد : برفضه”.

من جانبه قال الدكتور خليل بوعبيد، شقيق أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، في تصريح هاتفي لجريدة ”هبة بريس“ بأن إكرام بوعبيد في منصبها حتى يكون هناك حكم قضائي حائز لقوة الشيئ المقضي به لأن هناك درجات للتقاضي، مضيفا بأن إدارية البيضاء درجة أولى رفضت شمول الحكم بالنفاد المعجل، عكس أحكام أخرى شملتها بالمناذ المعجل ومن بينها قضية رئيس مجلس المحمدية.

هذا ويأتي القرار بعد إقدام أغلبية المستشارين بالجماعة الترابية أولاد علي الطوالع، بتقديم ملتمس من أجل إقالة إكرام بوعبيد، وجهوه إلى عامل إقليم بنسليمان ، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته.

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