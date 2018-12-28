“أساتذة الزنزانة 9” يخوضون إضرابا لمدة 4 أيام

هبة بريس - الرباط

أعلن التنسيق النقابي “الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”، الممثل “لأساتذة الزنزانة 9 ” عن خوضه إضرابا وطنيا لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، مع اعتصام ومسيرات احتجاجية بمدينة الرباط.

وذكر التنسيق النقابي، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي أمام تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب أساتذة الزنزانة 9، وفي مقدمتها الترقية الفورية والاستثنائية للسلم 10 بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012/2013 .

وطالب التنسيق الوزارة إلى الالتزام بوعودها السابقة في فتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي عمر طويلا، وترقية جميع المعنيين إلى السلم 10 بدون قيد أو شرط، منددا بالقمع الذي تعرض له أصحاب الشهادات في مسيرتهم الاحتجاجية يوم 12 نونبر 2018 بالرباط، إضافة إلى ما تعرضت له وقفتهم الاحتجاجية السلمية بالعيون بتاريخ 24 دجنبر 2018.

ودعت النقابات، إلى فتح حوار جدي مع مطالب الأساتذة أصحاب الشهادات، والكف عن الاستمرار في تجاهل مطالبهم الأساسية وعلى رأسها الحق في الترقية وتغيير الإطار. وفق ذات البلاغ

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