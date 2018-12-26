أكادير : استقبال الطفل الموهبة إيدر مطيع

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم مساء يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، تنظيم حفل استقبال التلميذ إيدر مطيع ( 11 سنة) بمعية أفراد من أسرته، من لدن السيد محمد جاي منصوري مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.

حفل استقبال التلميذ إيدر، الموهبة في مجال المعلوميات واللغة الإنجليزية، والذي يتابع دراسته بالسنة أولى اعدادي بمدينة تيزنيت، خصص للتعرف عن كتب على كفاءاته وقدراته المميزة إلى جانب طموحاته المستقبلية في الدراسة والإبداع والتطوير.

وشكلت هاته المناسبة لمدير الاكاديمية إلى جانب بعض الأطر، للتواصل عن قرب مع التلميذ إيدر والحديث معه عن انشغالاته، والثناء عليه باسم أطر التربية والتكوين بجهة سوس ماسة.

وسيكون لهذا اللقاء ما بعده تشجيعا لمثل هاته الكفاءات والذكاءات التلاميذية بجهة سوس ماسة.

وسبق للتلميذ إيدر أن حظي بزيارة سابقة من قبل السيد المدير الإقليمي لتيزنيت لتحفيظ على مواصلة تميزه.

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