مصر.. حبس البلتاجي عامين بتهمة إهانة القضاء

نُشر بتاريخ :  2018-12-26 - 21:08
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هبة بريس ـ وكالات

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بحبس القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، لمدة عامين، إثر إدانته بـ “إهانة القضاء”، بحسب مصدر رسمي.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن “محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد البلتاجي (55 عامًا)، اليوم، بالحبس عامين، بتهمة إهانة المحكمة خلال إحدى جلسات الاستماع لشهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون”.

وأوضحت الوكالة أن المحكمة لاحظت خلال جلستها السابقة (في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، أن البلتاجي ابتسم “ساخرًا”، إثر قرار بمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وطلبت منه عدم الاسترسال ووجهت إليه تهمة إهانة القضاء.

وهذا الحكم أولى، أي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يوما من صدوره، وفق القانون المصري.

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