مغربية ضمن ضحايا الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس

هبة بريس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون من المدنيين بجروح في هجوم مسلح استهدف الثلاثاء 25 دجنبر، مبنى وزارة الخارجية الليبية فى العاصمة طرابلس وفق ما أفادت به وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مسؤولين ليبين قولهم إن عاملة نظافة مغربية قد سقطت ضمن القتلى الثلاثة.

ووفق نفس المصادر، فإن مدير الإدارة الإسلامية بوزارة الخارجية إبراهيم الشائبي،كان أيضا ضمن الضحايا.

وأدانت وزارة الخارجية الليبية الهجوم “الانتحاري” على مقرها وعلى الموظفين الدبلوماسيين داخل المبنى، مبرزة أن المهاجمين فجروا أنفسهم بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن.

وطالبت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية، “بدعم الشعب الليبي الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم”.

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