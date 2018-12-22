القبض على مشبوهين بإطلاق الدرونات التي عطلت مطار لندن

هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين يشتبه بتورطهما في إطلاق درونات فوق مطار غاتويك في لندن، الذي أصيب بشلل كامل جراء ذلك واضطر لتعليق رحلاته.

وأفادت “بي بي سي”، بأن الشرطة نفذت الاعتقالات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان بهذا الصدد: “أوقفت الشرطة شخصين على ذمة التحقيق كجزء من إجراءات التحري عن الاستخدام الإجرامي للدرونات، الذي تسبب بتعطيل جدي لعمل مطار غاتويك وخلل كبير في الرحلات الجوية من وإلى المطار المذكور”.

ولم تذكر الشرطة، أي معلومات عن هوية الموقوفين ولا عن دوافعهما لذلك، وأشارت إلى استمرار التحقيق وسعيها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث لاحقا وطلبت من المواطنين تزويدها بأي معلومات حول الحادث.

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