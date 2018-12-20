الصحفية المغربية ب”شارل ايبدو” تتلقى تهديدات جديدة من “داعش”

هبة بريس - الرباط

تلقت الصحفية المغربية بصحيفة “شارل ايبدو” الساحرة، تهديدات جديدة بالقتل من قبل متطرفين محسوبين على تنظيم “داعش” الارهابي.

وأفادت مصادر إعلامية فرنسية، أن الصحفية تلقت تهديدات خطيرة خلال الايام الأخيرة، بسبب دعوتها الى انتقاذ والسخرية من الاسلام، عبر الصحيفة الفرنسية.

وأضافت ذات المصادر، أن المغربية زينب الموضوعه تحت حماية المصالح الأمنية الفرنسية منذ الهجمات الارهابية التي شهدها مقر الصحيفة الساخرة، وضعت شكاية جديدة لدى المصالح المعنية عن طريق محاميها.

وفي هذا الصدد، قال محامي زينب لصحيفة “لوفيغارو”:”لقد أرسلنا الرسائل المسيئة إلى المحققين الذين سيقدمون طلبات إلى فيسبوك وتويتر للعودة إلى مؤلفيهم”.

هذا ويشار الى أن زينب وزوجها المغربي جواد بنعيسى، يتعرضان لتهديدات متتالية من التنظيم المتطرف، بسبب مواقفهما وخرجاتهما الاعلامية.

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