هبة بريس تكشف تفاصيل حصرية عن جريمة قتل سائحتين بجبال توبقال ( صور )

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان احد المواطنين العاملين في مجال الارشاد السياحي الجبلي، عثر صباح اليوم على جثة سائحتين تحملان الجنسية النرويجية والدانماركية وسط جبال توبقال التابعة لعمالة الحوز كانتا بداخل خيمة صغيرة يقضيان عطلتهما الجبلية.

وحسب نفس المصادر، فجثة السائحتين تم فصل رأسيهما عن جسديهما، حيث حلت مختلف الاجهزة الامنية بالمنطقة من اجل فك لعز الجريمة الشنعاء.

الجريمة المروعة التي أودت بحياة السائحتين المزدادتين عام 1990و1994، استنفرت السلطات الاقليمية بالحوز حيث انتقل العامل التويمي إلى مسرح الجريمة، كما وصل والي أمن مراكش سعيد العلوة، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية محسن مكوار، لتقديم الدعم الامني لفريق التحقيق التابع لمصالح الدرك الملكي باقليم الحوز.

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