روسيا تعلن إسقاط 9 مسيرات أوكرانية

هبة بريس

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، عن إسقاط تسع طائرات مسيّرة أوكرانية حاولت الاقتراب من المدينة، تزامنًا مع وصول عدد من القادة الأجانب، بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا، للمشاركة في احتفالات ذكرى النصر على ألمانيا النازية.

وأوضح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الطائرات تم تحييدها قبل وصولها إلى أهدافها، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تتعامل مع مواقع سقوط الحطام.